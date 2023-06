Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Blaufelden: Zeugen nach Raub auf Supermarkt gesucht

Aalen (ots)

Wie am Mittwochnachmittag bereits vermeldet wurde, kam es am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Schrozberger Straße zu einem Raubdelikt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zur Tatzeit noch weitere Kunden im Laden, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und möglicherweise als Zeugen in Betracht kommen. Sie werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Anbei die Bezugsmeldung vom 07.06.2023:

Blaufelden: Raub auf Supermarkt - Zwei Tatverdächtige ermittelt

Am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr betraten zwei Jugendliche einen Supermarkt in der Schrozberger Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass sie unter Drohung mit einem Fleischerbeil und einem Hammer die Herausgabe der Tageseinnahmen forderten, aus zwei Kassen anschließend mehrere tausend Euro Bargeld entnahmen und dann flüchteten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach den beiden Tätern war neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten noch am Abend zwei Tatverdächtige, ein 16-jähriger Syrer sowie ein 16-jähriger in Syrien geborener staatenloser Jugendlicher, in einem Bus zwischen Blaufelden und Crailsheim vorläufig festgenommen werden. Sie wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter beim Amtsgericht Ellwangen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen und setzte die Haftbefehle in Vollzug. Beide Jugendliche wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell