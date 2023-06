Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Brand

Aalen (ots)

Backnang - Paletten in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Freitag kurz nach 15 Uhr abgelagerte Müllsäcke und Paletten in der Sulzbacher Straße in Brand. Durch die Hitze des Brandes wurde ein Fenster an einem angrenzenden unbewohnten Gebäude beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Backnang konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Fassade des Gebäudes verhindert werden. Der Brand könnte im Zusammenhang mit den dort durchgeführten Bauarbeiten stehen. Derzeit werden in dem unbewohnten Gebäude Innenausbauarbeiten vorgenommen. Zur Klärung der genauen Brandursache sind noch weitere Ermittlungen erforderlich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der angrenzende Gebäudekomplex wurde bis auf ein Fenster nicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Backnang war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Berglen-Steinach - Motorrad übersehen

Bei der Einfahrt aus einem Grundstück in die Lindenstraße übersah ein 18-jähriger Ford-Fahrer am Freitag gegen 14.30 Uhr ein in Richtung Hößlinswarth fahrenden 53-jährigen Motorradfahrer. Die Unfallstelle befindet sich in einer Kurve, weshalb an der Grundstücksausfahrt auch ein Verkehrsspiegel angebracht ist. Trotz des Spiegels hat der 18-Jährige die Suzuki übersehen. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Ford Fiesta, wurde abgewiesen und stürzte am gegenüberliegenden Bordstein. Glücklicherweise war dort zum Unfallzeitpunkt kein Fußgänger unterwegs. Der Motorradfahrer wurde beim Sturz leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro.

Waiblingen - Pkw übersehen

Ein 54-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Freitag gegen 17.30 Uhr die Westumfahrung in Richtung Hegnach. An der Einmündung zur Schmidener Straße wollte er nach links abbiegen und hielt zunächst an der Stoppstelle an. Beim Abbiegen übersah er jedoch eine vorfahrtsberechtigte, im entgegen kommende 21-jährige Seat-Fahrerin. Die 21-Jährige wurde infolge des Verkehrsunfalles leicht verletzt. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro - am Seat ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 16000 Euro.

Urbach - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag zwischen 19.30 und 20.45 Uhr einen auf dem Kundenparkplatz eines Discounters auf dem Marktplatz abgestellten weißen Renault Talisman und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Renault beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei in Schorndorf, Tel. 07181/ 2040, sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchten Fahrzeug machen können.

Schwaikheim - Taxi übersieht Pkw

Ein 33-jähriger Taxifahrer befuhr am Samstag gegen drei Uhr die Bahnhofstraße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Lessingstraße übersah er einen von rechts kommenden 23-jährigen Mercedes-Fahrer und es kam zum Unfall. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt - der Taxifahrer und seine vier Fahrgäste blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf c. 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell