Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Überfall an Haustür

Polizei sucht Zeugen - Quernheim, Pedelec-Fahrer leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Überfall an Haustür

Zwei bislang unbekannte Männer haben gestern gegen 12.30 Uhr versucht in ein Wohnhaus in der Blockener Straße einzudringen. Sie klingelten an der Haustür und versuchten, als die Tür geöffnet wurde, die Haustür mit Gewalt aufzudrücken, um ins Haus zu gelangen. Die 44-jährige Bewohnerin stellte ihren Fuß innen gegen die Tür und rief um Hilfe. Die zwei Unbekannten ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Vermutlich waren es die beiden gleichen Männer, die eine Stunde zuvor bereits an der Haustür geklingelt hatten und sich als Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens vorgestellt hatten. Da sie keinen Ausweis vorzeigen konnten, verabschiedeten sie sich wieder. Nach ersten Erkenntnissen waren die zwei Männer ca. 170 cm groß, 30 bis 40 Jahre bzw. 15 bis 16 Jahre alt und schlank. Einer trug eine dunkle Hose und einen hellen Pullover, der Zweite eine dunkle Hose und dunklen Pullover. Sie hatten das Gesicht mit hochgezogenen Tüchern verdeckt. Sie flüchteten zunächst zu Fuß vom Tatort, danach stiegen sie vermutlich in einen dunklen (anthrazit) Pkw mit BS- Kennzeichen und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit Richtung BAB. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Felgen Diebstahl

In der Nacht zum Mittwoch, zwischen 02.00 und 08.00 Uhr, entwendeten Unbekannte alle vier Räder eines Mercedes in der Straße Mühlenfeldweg. Der oder die Täter stellten den Mercedes auf mitgebrachte Pflastersteine und montierten die mittels Felgenschloss gesicherten AMG-Felgen ab. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Quernheim - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

An der Kreuzung Brockumer Straße / Dannenkamp ist gestern gegen 15.30 Uhr ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 46-Jährige achtete beim Überqueren der Kreuzung nicht auf den Pkw eines 37-jährigen Fahrers. Beide kollidierten und der Pedelec-Fahrer verletzte sich leicht. An Rad und Pkw entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell