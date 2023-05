POL-DH: --- Stuhr, Pkw Diebstahl - Bassum, Unfallflüchtiger mit 3 Promille - Wagenfeld, Verkehrsunfall durch Schwächeanfall

Diepholz (ots) - Hüde und Lembruch - Einbrüche Unbekannte sind am Wochenende in ein unbewohntes Ferienhaus in Hüde, Zur Hohen Sieben, eingebrochen. Die Täter drangen am Sonntag zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam durch die Eingangstür ins Haus ein und entwendeten ein TV-Gerät und ein Laptop. Auch in ...

