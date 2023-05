POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 21.05.2023

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldung der PI Diepholz vom 21.05.2023

Bassum - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, den 20.05.2023, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Bassum mit seinem Pkw Peugeot die B 51 in Richtung Bremen. Im Ortsteil Kastendiek wollte er nach links in die Straße Kätinger Heide abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw Smart eines 31-jährigen aus Bremen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 31-jährige Bremer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro.

Bremer verursacht Polizeieinsatz

Ein 47-jähriger Bremer verursachte durch sein Verhalten am Samstagmittag, gg. 12:30 h, in Stuhr-Brinkum/Nord, in der Bremer Straße einen größeren Polizeieinsatz. Daran beteiligt waren Streifenwagen aus Weyhe, Syke und Bremen. Zunächst hatte ein Zeuge telefonisch mitgeteilt, daß sich ein auffallend großer Mann bedrohlich gegenüber Passanten und Kunden einer Tankstelle verhält. Der Zeuge hatte auch gesehen, daß der Mann ein Messer in einer Hosentasche bei sich hat. Diese sollte sich auch zunehmend aggressiv verhalten und weiter in ein Schnellrestaurant gehen. Kurze Zeit später konnte der Mann durch Einsatzkräfte auf dem Tankstellengelände in Brinkum/Nord angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Bei dem Messer handelte es sich letztlich um ein kleines Küchenmesser mit kurzer Klinge. Dieses wurde ihm abgenommen; er selber wurde kurzzeitig zur Dienststelle nach Weyhe verbracht. Ermittlungen ergaben keinen Verdacht hinsichtlich einer Straftat. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinfluß stand, wurde er zu seiner Wohnanschrift verbracht.

