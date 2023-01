Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsüberwachung Rad- und Fußweg entlang der B419

Temmels/Wellen (ots)

Am Montag, den 09.01.2023, führte die Polizei Saarburg erneut Verkehrsüberwachungs- und Kontrollmaßnahmen im Bereich der B419 von Temmels in Richtung Wellen durch. Im Fokus stand hierbei die verbotswidrige Nutzung des Rad- und Fußweges entlang der Mosel durch Kraftfahrzeuge. Die Kontrollmaßnahmen fanden zur Zeit des morgendlichen Berufsverkehrs zwischen 06:00 Uhr und 08:30 Uhr statt. Hierbei konnten eine Vielzahl von Verkehrsverstößen feststellt und geahndet werden, da der Moselleinpfad von vielen Berufspendlern in Richtung Luxemburg verbotswidrig - des schnelleren Vorankommens wegen - mit dem Auto genutzt wurde. Bei den vorliegenden Verstößen handelt es sich um Verkehrsordnungswidrigkeiten, die mit einem Bußgeld von 50 Euro geahndet werden. Auch in der Zukunft wird die Polizeiinspektion Saarburg weitere Kontrollen in dem genannten Bereich durchführen.

