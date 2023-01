Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Apotheke

Schweich (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 06.01.2023, 19:00 Uhr, bis Samstag, 07.01.2023, 13:00 Uhr, kam es an der Apotheke in der Brückenstraße in Schweich zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Der oder die unbekannten Täter versuchten, die seitlich gelegene Eingangstüre zur Apotheke aufzuhebeln. Augenscheinlich gelang dies nicht und die Täter kamen nicht ins Innere der Apotheke. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0, mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell