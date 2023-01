Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit verletzten Personen

Baumholder (ots)

Am Freitag, den 06.01.2023 kam es gegen 09:15 Uhr in der Berschweilerstraße , zwischen der Aral und der Esso Tankstelle, in Baumholder zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Ermittlungen verlor der Fahrer welcher die Berschweilerstraße aus Richtung Aral befuhr auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Fahrer sowie Beifahrer aus beiden PKW wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge trugen einen Totalschaden davon. Die Berschweilerstraße musste für mehrere Stunden, aufgrund der Bergung der Fahrzeuge sowie anschließender Reinigung nach Austreten von Kraftstoffen, gesperrt werden.

