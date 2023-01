Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz

Konz (ots)

Am Samstag, den 07.01.2023 zwischen 18:00 Uhr und 20:45 Uhr kam es in der Granastraße, auf Höhe der Hausnummer 56 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug, welches vermutlich von Konz-Könen kommend die Granastraße in Richtung Polizeiwache befuhr, mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Porsche. Der Fahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeug verließ daraufhin unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Es wird darum gebeten, sachdienliche Hinweise unter anderem zum unfallverursachendem Fahrzeug oder Fahrzeugführer der Polizeiinspektion Saarburg persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer: 06581/9155-0 zukommen zu lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell