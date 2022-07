Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Altreifenentsorgung Gemarkung Reinsfeld

Hermeskeil (ots)

In der Zeit von Sonntag, 10.07.2022, 15.00 Uhr und Montag, 11.07.2022, wurden ca. 50 Altreifen in der Gemarkung Reinsfeld, rechtsseitig der L151 in Fahrtrichtung Osburg gesehen in Höhe des Parkplatzes kurz nach dem Hermeskeiler Stadtteil Höfchen abgelegt. Der bzw. die Verursacher sind derzeit unbekannt. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell