Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Taschendiebstahl im Lidl-Markt Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 07.01.2023, ca. 13:45 Uhr bis ca. 14:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse der Geschädigten aus deren verschlossener Handtasche, während diese im Lidl-Markt in der Gusenburger Straße in Hermeskeil ihren Einkauf tätigte. Der Täter sortierte bereits vor Ort den Inhalt der Geldbörse aus, entwendete letztendlich eine EC-Karte sowie Bargeld und entsorgte die Geldbörse mitsamt restlichem Inhalt in einer Mülltonne im Bereich der Einkaufswagen auf dem Parkplatzgelände des Lidl-Marktes. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de zu melden.

