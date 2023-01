Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Aufgeklärte Schrottdiebstähle, Unfälle mit Personenschäden und ein Dieb auf frischer Tat ertappt - Das Wochenende der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende, vom 06.01. bis einschließlich 08.01.2023 bearbeitete unsere Dienststelle ca. 77 Vorgänge. Was im Vergleich zu anderen Wochenenden eher wenig klingen mag, muss in Relation zu der Dauer einiger Vorgänge gesetzt werden. Denn an diesem vergangenen Wochenende waren die Einsätze zeitintensiver als üblich, was an Folgemaßnahmen, wie einer Wohnungsdurchsuchung, Blutprobe oder Absperrmaßnahmen lag. Insgesamt wurden 12 Verkehrsunfälle und 28 Strafanzeigen aufgenommen, sowie 37 sonstige Vorgänge bearbeitet.

Am Freitagmorgen, gegen 06:15 Uhr, bemerkte ein Anwohner in Kirschweiler, dass ein Schlüsselbund aus seinem Fahrzeug fehlte. Nach einer kurzen Absuche konnte er in der Nähe der Mühlwiesenstraße einen jungen Mann feststellen, der sich mit einer Taschenlampe verdächtig um geparkte Fahrzeuge herumbewegte. Der junge Mann versuchte noch zu flüchten, konnte aber durch den Mitteiler bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Bei der Durchsuchung der Person konnte nicht nur das Diebesgut, sondern auch eine kleine Menge Betäubungsmittel festgestellt und sichergestellt werden. Ebenso wurde die Wohnung des Beschuldigten nach weiterem Stehlgut durchsucht.

Gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B41, Gemarkung Enzweiler. Hierbei fuhr der Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Birkenfeld. Aufgrund der nassen Fahrbahn, gepaart mit überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts ab. Er befährt den Grünstreifen, gerät ins Schleudern, kommt auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war stark beschädigt. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand weiteres verletzt, oder gefährdet.

Am gleichen Abend, gegen 18:15 Uhr wurde ein Fahrzeug gemeldet, was Schlangenlinien fahren würde. Durch diese Fahrweise wäre laut Mitteilung auch ein Taxifahrer, sowie ein Fußgänger gefährdet worden. Das Fahrzeug konnte durch die Streife in Höhe der Aral-Tankstelle in Oberstein entdeckt und kontrolliert werden. Während der Verkehrskontrolle fiel den Beamt:innen auf, dass der Fahrer sichtlich alkoholisiert war. Nach entsprechendem Test stand ein Wert von über 2 Promille fest. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamt:innen unserer Dienststelle einen PKW in Fischbach, bei dem sich herausstellte, dass der 26-jährige, männliche Fahrer ebenfalls dem Alkohol zugesprochen hatte. Auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel zur Abwehr weiterer Gefahren sichergestellt.

Im Verlauf des Wochenendes kam es auf der B41 Höhe Abfahrt zur Hohl/ Finsterheck und im Altenbergtunnel zu zwei Verkehrsunfällen, die zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen führten. Im ersten Fall übersah am Samstag ein Fahrzeugführer ein vor ihm haltendes Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Beteiligter wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag fuhr erneut ein Fahrer auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, wodurch beide Fahrzeuge abgeschleppt und ein Beteiligter ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Auch zu erwähnen gelten zwei, am Sonntag aufgeklärte Metalldiebstähle:

Am Sonntagabend kam es im Bereich der Polizeiinspektion Birkenfeld zu einem versuchten Metalldiebstahl, wobei das gemeldete Fahrzeug eine Zeit später in Oberstein gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurde eine große Menge Elektroschrott und Altmetall aufgefunden und anschließend sichergestellt. Ebenso wurde durch die Firma Loch verdächtige Personen gemeldet, die sich im Bereich der Metallabfälle aufhalten würden. Durch zivile Aufklärung konnte das verdächtige Fahrzeug kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Nach angeordneter Wohnungsdurchsuchung konnte Diebesgut, und mehrere weitere Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden. Inwieweit diese vergangenen Straftaten zugeordnet werden können, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell