FW-WRN: Landesweiter Warntag am 08. September 2022

Landesweiter Warntag am 08. September 2022

Werne

Am 08. September 2022 werden um 11:00 Uhr in Nordrhein-Westfalen alle vorhandenen Sirenen ausgelöst, um diese für den Ernstfall zu testen, aber auch die Bevölkerung für diese Art der Warnung sensibilisieren. Ebenfalls werden an diesem Tag die Warn-App "NINA" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und "KATWARN" per Push-Benachrichtigung den Alarm mit einer Warnmeldung begleiten. Im Kreis Unna ist die Kreisleitstelle in Unna der Warnmultiplikator, der unter anderem die Warn-App NINA sowie die Sirenen in den angehörigen Kommunen auslöst.

Richtiges Verhalten bei Sirenen

Informiert Euch! Schaltet das Radio ein und achtet auf Meldungen und Hinweise zum Schadensereignis! Versorgt Euch auch auf weiteren Wegen mit Informationen, wie z.B. über die Warn-App NINA.

Am 08. Dezember folgt dann der Bundesweite Warntag, der 2020 das erste Mal in dieser Form stattgefunden hat.

Weitere Informationen: https://www.im.nrw/themen/gefahrenabwehr/warnung

