Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Heimstätten-Siedlung: Autoteile aus drei BMW und einem Mercedes ausgebaut

Darmstadt (ots)

Autoteile im Gesamtwert von etwa 18.000 Euro haben Diebe am frühen Donnerstagmorgen (02.06.) oder noch in der Nacht, in der Heimstätten-Siedlung erbeutet. In drei Fällen waren Fahrzeuge der Marke BMW betroffen. Das vierte Auto, ein Mercedes AMG GLC, parkte direkt vor dem Eigenheim in der Ödenburger Straße.

Insbesondere die fest eingebauten Navigationsgeräte, aber auch Bedienelemente oder Lenkräder waren begehrt und wurden fachkundig ausgebaut. Die BMW-Fahrzeuge parkten Am Eichbaumeck, in der Siebenbürgenstraße und an der Ecke Klausenburger Straße/ Anne-Frank-Straße. Zumeist wurde eine Dreiecksscheibe eingeschlagen.

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo (K 21/ 22) melden. Telefon: 06151 / 969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell