POL-DH: --- Maasen, Motorradfahrer verunfallt - Stuhr, Radfahrende schwer verletzt - Lembruch, Einbrüche auf Campingplatz ---

Maasen - Motorradfahrer verunfallt

Zu einem Verkehrsunfall unter Motorradfahrern kam es am Himmelfahrtstag gegen 14:50 Uhr in Maasen, Maaser Straße (L352). Hier beabsichtigte der erste von drei Motorradfahrern aus Siedenburg kommend im Kreuzungsbereich zur Mellinghäuser Straße (K14) nach rechts abzubiegen. Als er seine Geschwindigkeit verringerte, fuhr der nachfolgende Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache auf. In der Folge stürzten beide Fahrer. Der Auffahrende (60-Jährige aus Thedinghausen) erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorausfahrende (29-Jährige aus Bremen) verletze sich leicht und konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. An den beteiligten Motorrädern entstand ein geschätzter Sachschaden von 15000 Euro. Der Kreuzungsbereich musste für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für knapp 1,5 Std voll gesperrt werden.

Lembruch - Einbrüche

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag letzter Woche bis zum gestrigen Himmelfahrtstag in mindestens drei Vorzelte und Campingwagen eingebrochen. Die Täter öffneten die Vorzelte auf dem Campingplatz Tiemanns Hof. In die Wohnwagen dangen die Täter gewaltsam durch die Türen ein. Über das Diebesgut liegen noch keine genauen Informationen vor. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Stuhr - Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.20 Uhr zwischen einer 68-jährigen Radfahrenden und einem 13-jährigen E-Scooter Fahrer wurde die Radfahrende schwer verletzt. Sie querte in der Pablo-Picasso-Straße den Gehweg, als sie mit dem E-Scooter zusammenstieß. Der 13-Jährige befuhr mit dem E-Scooter verbotswidrig den dortigen Gehweg. Die 68-jährige Radfahrende wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Landkreis - Keine größeren Einsätze für die Polizei

Die Polizei im Landkreis Diepholz verzeichnete am Himmelfahrtstag zwar eine höhere Zahl an Einsätzen, aber keine größeren Auseinandersetzungen oder schwerwiegende Einsätze. Im Tagesverlauf, mit zunehmender Alkoholisierung, kam es über den Landkreis verteilt zu typischen Straftaten wie Streitigkeiten, Körperverletzungen oder Ruhestörungen. Die Ruhestörungen und kleinere Streitigkeiten konnten mit Hilfe der Polizei an Ort und Stelle aus der Welt geschaffen werden. In mehreren Fällen kam es aber auch zu gegenseitigen Körperverletzungen. Hier hat die Polizei Anzeigen aufgenommen und Platzverweise erteilt. In Weyhe wurde eine Gruppe von einem alkoholisierten Mann mit einer Flasche beworfen. In der Notaufnahme des Krankenhauses in Sulingen bedrohte ein Mann die Bediensteten des Krankenhauses und auch die Einsatzkräfte der Polizei mit einer Schere. Auch diese Bedrohung konnte friedlich beigelegt werden, so dass niemand verletzt wurde. Insgesamt blieb es aber größtenteils bei einem ruhigen Einsatzgeschehen.

