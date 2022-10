POL-FR: Rheinfelden: Trickdiebstahl - 1.000 Euro aus Geldbörse gezogen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 27.10.2022, kurz vor 11.30 Uhr, kam eine Frau nach Hause und überraschte zwei Einbrecher in ihrem Einfamilienhaus in der Straße "Grundweg". Die Beiden gelangten wohl über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Einfamilienhaus. Als die Frau das Haus betreten wollte, flüchteten die beide Männer über die Hauseingangstür nach ...

