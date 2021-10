Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 28.10.21, gegen 21.55 Uhr, rangierte eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus Bodenfelde vor dem Tankvorgang zwischen den Zapfsäulen einer Tankstelle in der Wiesenstraße in Uslar und stieß dabei mit dem Fahrzeug gegen einen Vorsprung am Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

