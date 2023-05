POL-DH: --- Twistringen - Haftbefehl wegen Kindstötung

Diepholz (ots) - Verkehrsunfallflucht in Diepholz In der Zeit von Mo., 15.05.2023, 20:00 Uhr, bis Di., 16.05.2023, 10:00 Uhr, hatte ein 32-jähriger Mann aus Diepholz seinen Renault Sprinter in der Straße Am Scheurenkamp in Höhe Hausnummer 23 ordnungsgemäß am rechten Fahrbandrand geparkt. Zur Vorfallszeit befuhr ein vermutlich Audi die obige Straße aus Richtung Schlesierstraße kommend in Richtung der Straße Am ...

