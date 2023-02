Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Gasgeruch; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Unfallverursacherin musste Führerschein abgeben

Eine Unfallverursacherin musste am frühen Donnerstagmorgen ihren Führerschein abgeben. Die 24-Jährige befuhr gegen 5.45 Uhr die Reutlinger Straße in Richtung Metzingen. Ersten Erkenntnissen nach kam die Fahrerin aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender, 54 Jahre alter Toyotafahrer auf den Gehweg ausweichen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich jedoch an der linken Fahrzeugseite, so dass ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Die Fahrerlaubnis der 24-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle von den Polizeibeamten einbehalten. Zur Fahrbahnreinigung kamen Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs vor Ort. (ms)

Pliezhausen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Den ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben ist eine 22-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der K6764 ereignet hat. Die Frau war gegen 21.15 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Kreisstraße von Rübgarten kommend in Fahrtrichtung Altenburg unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, dabei mehrere Bäume streifte und in einem Bach zum Stehen kam. Ein Großaufgebot der Feuerwehr barg den Pkw aus dem Bach, so dass er in der Folge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden konnte. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (sm)

Neuhausen a.d.F. (ES): 14-Jähriger flüchtet vor Kontrolle

Gegen einen 14-Jährigen, der in der Nacht zum Donnerstag mit dem Pkw seiner Eltern vor der Polizei geflüchtet ist, ermittelt das Polizeirevier Filderstadt. Der Mercedes war einer Polizeistreife kurz vor 1.30 Uhr in der Adenauerstraße aufgefallen. Als er in die Brühlstraße abbog und eine Person an der Beifahrerseite aus dem fahrenden Auto sprang und zu Fuß davonlief, sollte der Mercedes einer Kontrolle unterzogen werden. Der zunächst unbekannte Fahrzeuglenker beschleunigte den Mercedes und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon. Er ignorierte sämtliche Anhalteaufforderungen der Polizei und setzte seine Fahrt auch fort, als er auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Begrenzungsstein prallte. Der 14-Jährige konnte kurze Zeit später an der Halteranschrift angetroffen und als Fahrer identifiziert werden. Ebenfalls konnte der Beifahrer ermittelt und an seiner Wohnanschrift unverletzt angetroffen werden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (sm)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Brand in Wohnzimmer

Zum Brand in einem Wohnhaus sind die Rettungskräfte am frühen Donnerstagmorgen in die Hauptstraße ausgerückt. Nach jetzigem Kenntnisstand hatte gegen 4.15 Uhr die Flamme einer brennenden Kerze auf danebenliegende Dekoration übergegriffen und so ein Feuer entfacht. Dem 45-jährigen Bewohner gelang es, das Feuer zu löschen, bevor er mit zwei Familienmitgliedern das Haus verließ. Durch die starke Rauchentwicklung zogen sich alle Drei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 45-Jährigen ins Krankenhaus. Die 46-jährige Frau und ein 19-Jähriger wurden vor Ort erstversorgt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro belaufen. Die Feuerwehr Filderstadt war mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten im Einsatz. (sm)

Kirchheim/Teck (ES): Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

Gasgeruch hat am Mittwochnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in einem Mehrfamilienhaus in der Villastraße geführt. Kurz vor 17 Uhr bemerkte ein Hausmeister des Gebäudes den Geruch und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten anrückte, führte Messungen durch, die in der Tiefgarage einen geringen Wert ergaben. Das Mehrfamilienhaus war zwischenzeitlich vorsorglich geräumt worden. Auch ein Mitarbeiter eines Energieversorgers war vor Ort gekommen. Nachdem die Tiefgarage und das Treppenhaus belüftet worden und weitere Messungen unauffällig verlaufen waren, konnten die Hausbewohner wieder zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Villastraße und Teile der Alemannenstraße vorübergehend gesperrt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Handgreifliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Mittwochabend auf dem Europaplatz, die mehrere Anrufer der Polizei mitgeteilt haben. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten gegen 19.10 Uhr ein bislang Unbekannter und ein 22-Jähriger in einen handgreiflichen Streit, bei dem auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Der 22 Jahre alte Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell