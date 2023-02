POL-RT: Banküberfall in Reutlingen am 24.02.2022 - Zahlreiche Hinweise nach der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Reutlingen (ots) - Balingen (ZAK): Zu einem Dachstuhlbrand in der Schalksburgstraße im Balinger Stadteil Dürrwangen sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochnachmittag, gegen 14.40 Uhr, ausgerückt. Wenig später stand das Obergeschoss des Einfamilienhauses in Vollbrand, dem die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften zu Leibe rückte. Ein anwesender Bewohner konnte das Haus vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig verlassen. Verletzt ...

mehr