POL-DH: --- Sulingen, Diebstahl an Bungee Trampolinanlage - Hüde und Lembruch, Einbrüche in Ferienhäuser

Sulingen, Diebstahl an Bungee Trampolinanlage - Hüde und Lembruch, Einbrüche in Ferienhäuser

Hüde und Lembruch - Einbrüche

Unbekannte sind am Wochenende in ein unbewohntes Ferienhaus in Hüde, Zur Hohen Sieben, eingebrochen. Die Täter drangen am Sonntag zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam durch die Eingangstür ins Haus ein und entwendeten ein TV-Gerät und ein Laptop. Auch in Lembruch, Rönnekers Hof, wurde in ein Ferienhaus eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Hauses. Aus der Garage, die ebenfalls aufgebrochen wurde, entwendeten die Einbrecher Gartengeräte im Wert von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Über 2 Promille

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin hat die Polizei am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr in Diepholz, Auf dem Esch, gestoppt. Die Fahrerin stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Konzentration von 2,2 Promille. Nachdem die Fahrerin eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde ihr die Weiterfahrt untersagt.

Sulingen - Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Sulingen, Hasseler Weg, vom dortigen InForma Gelände Teile einer Bungee Trampolinanlage entwendet. 4 elektrische Seilwinden, 4 Sprunggurte und 40 Gummibänder im Wert von rund 2500 Euro haben die Täter erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Weyhe - Pedelec Diebstahl

Ein Pedelec der Marke Stevens entwendeten Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 22 Uhr. Das Rad war verschlossen Am Busbahnhof in Leeste abgestellt. Das Pedelec der Marke Stevens "E-Caprile 25 forma" hat einen Wert von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

