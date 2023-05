Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Flucht endet an Straßenlaterne - Syke, Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Radfahrer leicht verletzt

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 15.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Eydelstedter Weg verletzt worden. Der Verursacher, ein 58-jähriger Pkw-Fahrer, befuhr die Eydelstedter Straße in Richtung Bremer Weg. Hierbei achtete er nicht auf den 14-jährogen Radfahrer, der von rechts aus einer Seitenstraße kam. Bei der Kollision stürzte der 14-Jährige und verletzte sich leicht.

Weyhe - Flucht endet an Straßenlaterne

Zwei 13 und 15-Jährige sind gestern mit einem Kleinkraftrad vor der Polizei geflüchtet und an einer Straßenlaterne verunfallt. Gegen 19.00 Uhr fuhren der 13-Jährige als Fahrer eines Kleinkraftrades und der 15-Jährige als Sozius auf der Bahnhofstraße. Da der Sozius keinen Helm trug und am Krad kein Kennzeichen vorhanden war, entschloss sich eine Polizeistreife zu einer Kontrolle. Die beiden Jugendlichen hielten trotz Aufforderung nicht an und versuchten vor der Polizei zu flüchten. Beim Abbiegen von der Straße Kleine Heide in die Tulpenstraße verlor der 13-Jährige die Kontrolle und fuhr nach rechts gegen eine Straßenlaterne. Beide flüchteten zu Fuß weiter, konnten aber von der Polizei festgenommen werden. Da sich beide Jugendlichen leicht verletzt hatten, musste der Rettungsdienst sie versorgen. Anschließend wurden sie zur Dienstelle nach Leeste verbracht. Der 13-Jährige ist noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Kleinkraftrad ist nicht zugelassen bzw. versichert. Nach eigener Aussage wollten beide nur eine Probefahrt mit dem Krad unternehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnten beide Jugendlichen den Eltern übergeben.

Syke-Barrien - Dieb auf frischer Tat ertappt

Am Barrier Bahnhof kam der Besitzer eines dort verschlossen abgestellten Fahrrades genau in dem Moment, als ein Dieb das Schloss knackte und mit dem schwarzen Mountainbike entlang der Bahngleise flüchtete. Die sofort informierte Polizei fahndete im Nahbereich nach dem Fahrraddieb. Zur Sicherheit musste die Bahnstrecke von 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr gesperrt werden. Auf Grund der genauen Personenbeschreibung konnte der Dieb, ein 19-jähriger Mann, nach kurzer Verfolgung in einem Gebüsch an der Sudweyher Straße angetroffen und festgenommen werden. Da der junge Mann ohne festen Wohnsitz ist, hat er die Nacht in einer Zelle der Polizei Syke verbracht, bevor er - auf Grund eines vorherigen Haftbefehles - einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde. Das Fahrrad konnte an den Besitzer ausgehändigt werden.

Bassum - Betrunken unterwegs

Durch starken Alkoholgeruch fiel eine 59-jährige Pkw Fahrerin am Dienstag gegen 17.00 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Bramstedt auf. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest wurden 1,76 Promille gemessen. Die 59-Jährige musste anschließend noch eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde mit sofortiger Wirkung beschlagnahmt.

Bassum - Diebstähle

Am Sonntag zwischen 19:45 bis 20:20 Uhr hat ein Unbekannter aus einer offenstehenden Garage in der Bussardstraße mehrere persönliche Gegenstände aus einem Regal entwendet. Bereits am Freitag wurde einem Hausbesitzer in der Ringstraße sein Mobiltelefon vom Tisch auf der Terrasse entwendet. Dies geschah in einem kurzen Zeitraum von 14:00 bis 14:15 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241/971680, entgegen.

