Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

Ueckermünde (ots)

Am 24.07.2022, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich auf der B 109 in Ferdinandshof Höhe der Abfahrt Pasewalker Straße/K73 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 65-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW BMW, aus dem Landkreis Bautzen, die B 109 zu verlassen und in eine kreuzende Straße einzubiegen. Dabei übersah er den sich annähernden 44-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines PKW VW mit Anhänger aus dem Lankreis Barnim. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die Fahrzeugführer als auch die 63 und 33 Jahre alten deutschen Mitfahrer aus beiden Fahrzeugen wurden schwerverletzt. Die vier Schwerverletzten wurden zur stationären Behandlung in die Krankenhäuser Pasewalk, Neubrandenburg, Anklam und Ueckermünde verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 23.000EUR. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell