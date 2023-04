POL-RBK: Burscheid - Polizei bittet um Mithilfe bei zwei vermissten Kindern (7 und 9)

Rösrath (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (19.04.) wurde durch bislang unbekannte Täter in die Autobahnraststätte Königsforst-Ost eingebrochen. Eine Mitarbeiterin hatte den Einbruch am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr festgestellt. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte der Tatzeitraum auf Dienstag (18.04.) circa 23:15 Uhr bis Mittwoch (19.04.) circa 02:30 Uhr eingegrenzt werden. Mindestens zwei Täter verschafften sich ...

