POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Raststätte an der BAB3

In der Nacht zu Mittwoch (19.04.) wurde durch bislang unbekannte Täter in die Autobahnraststätte Königsforst-Ost eingebrochen. Eine Mitarbeiterin hatte den Einbruch am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr festgestellt.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnte der Tatzeitraum auf Dienstag (18.04.) circa 23:15 Uhr bis Mittwoch (19.04.) circa 02:30 Uhr eingegrenzt werden. Mindestens zwei Täter verschafften sich demnach durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang ins Innere des Gebäudes. Aus einem Büroraum wurde ein zuvor an der Wand befestigter Tresor samt eines mittleren vierstelligen Bargeldbetrages gestohlen. Außerdem wurden Zigaretten im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Des Weiteren öffneten die Täter zwei Spielautomaten und stahlen das darin befindliche Bargeld in Höhe eines oberen vierstelligen Betrages. Das Diebesgut wurde vermutlich über den Nußbaumweg abtransportiert.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide augenscheinlich männlich, circa 25 bis 45 Jahre alt, 170 bis 185 Zentimeter groß und von normaler bis kräftiger Statur. Beide Täter trugen eine graue Mütze, ein weißes bzw. ein graues Halstuch, eine helle Jacke, graue Arbeitshandschuhe, eine graue bzw. hellgraue Hose und schwarz-weiße Schuhe.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise werden vom Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (th)

