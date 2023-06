Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Winnenden, Urbach und Rudersberg

Aalen (ots)

Winnenden: Unfall beim Abbiegen

Um 18:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Waiblinger Straße stadteinwärts und bog nach links in die Ringstraße ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 55-Jährigen, wodurch es zum Unfall kam. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Urbach: Vorfahrt missachtet - Radfahrer verletzt

Am Samstag gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Ostlandstraße. Ein 21-Jähriger missachtete mit seinem BMW die Vorfahrt eines von rechts kommenden 13-jährigen Fahrradfahrers. Es kam zum Unfall, wobei der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen am Bein zuzog.

Rudersberg: Entgegenkommenden Radfahrer angefahren

Kurz vor 07:00 Uhr bog am Samstag ein 52-jähriger Fahrer eines VW von der Wieslauftalstraße nach links in die Mannenberger Straße ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 37-jährigen Fahrradfahrers. Der Fahrradfahrer wurde von dem Pkw erfasst, stürzte und verletzte sich schwer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell