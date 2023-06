Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Diebstähle, illegal Müll entsorgt, Wanderweg versperrt

Aalen (ots)

Urbach: Unfall mit Gegenverkehr

Am Sonntagvormittag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger Seat-Fahrer die Schraienstraße und wollte nach links in Richtung Urbach abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 31-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 24-jährige Fahrer des Seat und dessen 28-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Murrhardt: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau in ihrem BMW die Marktstraße in Richtung des Dornhaldenwegs. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 54-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Unfallverursacherin wurde in der Folge in eine Klinik gebracht, dort wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt.

Weinstadt-Endersbach: Beifahrer leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend ereignete. Gegen 19.10 Uhr bog eine 20-Jährige mit ihrem Mercedes Benz von der Schorndorfer Straße auf das Areal einer Tankstelle ab, wobei sie den entgegenkommenden Skoda eines 52-Jährigen übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt der Beifahrer des 52-Jährigen leichte Verletzungen.

Weinstadt-Strümpfelbach: 13-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 13-Jährige bei einem Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr zu. Die Jugendliche befuhr mit ihrem Fahrrad die Endersbacher Straße, wo sie über eine Fräskante fuhr und auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei erlitt sie diverse Prellungen, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Waiblingen: Zugang zum Wanderweg versperrt

Zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagmorgen 7 Uhr versperrten bislang Unbekannte mit frischem Baumschnitt absichtlich den Zugang zu einem Wanderweg im Gewann Beinsteiner Wald. Der Zugang wird -mit ausdrücklicher Genehmigung der Stadt Waiblingen- auch durch Mountainbiker benutzt. Zum Entfernen des Baumschnittes sowie miteinander verflochtenen Akazienteilen waren schwere Geräte und ein erheblicher Aufwand nötig. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Winnenden: Illegal Müll entsorgt

Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt beobachteten Beamte des Winnender Polizeireviers am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr einen 41 Jahre alten Mann und seine gleichaltrige Begleiterin dabei, wie sie in eine in Einzelteile zerlegte Couch auf einem Fußweg zwischen Buchenbach und den dortigen Bahngleisen ablegten. Die Beamten forderten die beiden auf, ihre Habseligkeiten wieder einzusammeln und wieder mitzunehmen. Bei einer späteren Kontrollfahrt wurde dann festgestellt, dass in der Nähe der vorherigen Örtlichkeit mehrere zerrissene Teile der Couch im Gebüsch lagen. Das Pärchen muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Winnenden-Höfe: Zweirad entwendet

Zwischen Samstagabend 23 Uhr und Sonntagmorgen 8.50 Uhr entwendeten Unbekannte eine Piaggio, die in der Schulstraße abgestellt war. Das Fahrzeug war durch die Lenkradsperre gesichert, welche von dem Täter überwunden wurde. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Jugendliche Diebe

Am Samstagnachmittag entwendeten Jugendliche den Roller einer 37-Jährigen, den diese in einer Hofeinfahrt in der Keplerstraße abgestellt hatte. Eine Nachbarin beobachtete gegen 16.45 Uhr, wie drei Jugendliche das Fahrzeug auf einen Spielplatz im Gaußweg schoben, wo sie versuchten, den Roller kurzzuschließen. Ein vierter Jugendlicher kam wohl aus Richtung Gaußweg ebenfalls dazu. Alle mutmaßlichen Täter sind 16 bis 17 Jahre alt und schlank. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07185/6940.

Winnenden: Vorfahrt missachtet - ein Leichtverletzter

An der Einmündung Waiblinger Straße / Ringstraße / Palmerstraße missachtete ein 23-jähriger Opel-Fahrer am Samstagabend gegen 18.40 Uhr die Vorfahrt einer 55 Jahre alten Hyundai-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt die 55-Jährige leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 8000 Euro.

