POL-KN: (Dornhan - Busenweiler, L 410, Lkr. Rottweil) Nach Spiegelstreifer einfach weitergefahren - Polizei bittet um Hinweise

Dornhan - Busenweiler, L 410, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Spiegelstreifer zwischen zwei in entgegengesetzter Richtung fahrender Lastwagen ist es am Mittwochmorgen zwischen Dornhan und Busenweiler auf der Landesstraße 410 gekommen, wobei einer der Lastwagenfahrer sich einfach "aus dem Staub gemacht" hat. Gegen 06.30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit einem Lastwagen der Marke MAN zwischen Busenweiler und Dornhan auf der L 410. An einer etwas schmaleren Stelle der Landesstraße kam dem MAN-Fahrer ein anderer Lastwagen entgegen, streifte den Außenspiegel des MAN, so dass dieser zerstört wurde und fuhr ohne anzuhalten weiter. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben und etwas zu dem geflüchteten Lastwagen sagen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) in Verbindung zu setzen.

