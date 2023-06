Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkener in Gewahrsam, WhatsApp-Betrug, Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Betrunkener in Gewahrsam genommen

Am Samstag kurz vor 23:00 Uhr pöbelte ein offenbar stark alkoholisierter Mann im Bereich der Ratsgasse Passanten an und schrie laut herum. Auch gegenüber eintreffenden Polizeibeamten verhielt sich der 22-Jährige unkooperativ und aggressiv. Er wurde daher in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 2,2 Promille.

Schwäbisch Hall: 58-Jährige wird Opfer von Betrügern

Per Messenger-Dienst kontaktierten vermeintliche Betrüger am Samstag eine 58-Jährige aus Schwäbisch Hall. Dieser machten Sie weiß, dass sie die Schwester der 58-Jährigen seien und sich in einer finanziellen Notlage befinde Aufgrund dessen hatte die 58-Jährige einen vierstelligen Betrag an die vermeintliche Schwester überwiesen. Erst als sie ein zweites Mal um Geld gebeten wurde, fiel der Betrug auf.

Die Polizei warnt:

- Wenn Sie über Messenger-Dienst von unbekannten Nummern kontaktiert werden, die vermeintlich ihren Bekannten gehören, wenden Sie sich unter der Ihnen bereits bekannten Nummern an die Person und klären, ob diese Forderungen echt sind. - Bitte überweisen Sie keine Geldbeträge an vermeintlich Bekannte, ohne dass Sie nicht persönlich mit diesen gesprochen haben. - Sollten Sie den Verdacht haben, dass es sich um einen Betrug handelt, wenden Sie sich an das nächste Polizeirevier und zeigen dies an.

Blaufelden: Sachbeschädigung an LKW

Zwischen Sonntag, 10:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich mit einem Stein die Windschutzscheibe eines in der Dorfstraße geparkten LKW. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Schwäbisch Hall: Rennradfahrer will überholen und wird schwer verletzt

Gegen 7:00 Uhr war ein 45-jähriger Rennradfahrer auf der L1050 unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er einen vorausfahrenden PKW und einen davor befindlichen LKW mit Anhänger. Hierbei kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Gold einer 52-Jährigen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro, an dem PKW ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell