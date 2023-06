POL-REK: 230606-1: Polizei sucht unfallbeteiligten E-Bikefahrer

Hürth (ots) - Zweiter Unfallbeteiligter leicht verletzt Bei einem Zusammenstoß in Hürth-Hermülheim am Freitagabend (2. Juni) ist eine Autofahrerin (33) schwer verletzt worden. Ein weiterer Autofahrer (69) zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich am Unfallort um die Verletzten und brachten sie in naheliegende Krankenhäuser. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die ...

