Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer BMW 740d in Friedrich-Engels-Straße gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte haben am Wochenende einen schwarzen BMW 740d xDrive von einem Parkplatz in Kassel in der Friedrich-Engels-Straße, Ecke "Hinter der Komödie" gestohlen. Der Diebstahl war am gestrigen Sonntagabend gegen 18 Uhr von dem Autobesitzer aus Kassel entdeckt worden. Letztmalig gesehen wurde den BMW mit dem Kennzeichen KS-SO 90 am Samstagabend gegen 21 Uhr, als er das Auto auf dem Parkplatz abgestellt hatte. Von dem fünf Jahre alten Pkw im Wert von ca. 30.000 Euro fehlt trotz europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Wie genau die Autodiebe vorgegangen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen BMW geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

