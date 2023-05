Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streit an Straßenbahnhaltestelle: Mann stürzt auf Gleisbett und wird von Straßenbahn erfasst

Kassel (ots)

Kassel - Vellmar:

Am gestrigen Sonntagabend gegen 19.55 Uhr, wurde die Polizei nach Vellmar zur Straßenbahnhaltestelle Triftstraße gerufen. Hier kam es zum Streit zwischen zwei in Vellmar wohnhaften Männern, die miteinander bekannt sind. Zwischen den zwei Beteiligten im Alter von 36 und 48 Jahren kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Streitenden auf das Gleisbett stürzte. Die Fahrerin der in diesem Moment einfahrenden Straßenbahn leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem 48-Jährigen Mann aber nicht mehr verhindern. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock. Der Gestürzte wurde mit schweren Verletzungen zunächst vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Der augenscheinlich unverletzte 36-Jährige wurde vor Ort durch Beamte des Polizeireviers Nord festgenommen und für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 48-Jährige seinen Kontrahenten geschlagen und mit einer Nagelschere bedrohte haben. Der 36-Jährige soll sich daraufhin zur Wehr gesetzt haben, indem er den mutmaßlichen Angreifer geschubst und getreten habe, wodurch dieser vor die Straßenbahn stürzte. Gegen beide Männer wird jetzt ermittelt.

