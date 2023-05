Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flucht vor Streife mit gestohlenem Roller: Berauschter 20-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Offenbar weil er unter Drogeneinfluss stand, keinen Führerschein hat und darüber hinaus auf einem gestohlenen Roller unterwegs war, an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren, trat in der vergangenen Nacht ein 20-jähriger Mann rasant die Flucht vor einer Polizeistreife in der Kasseler Südstadt an. Die Beamten waren gegen 3:30 Uhr auf der Frankfurter Straße auf das vor ihnen fahrende Kleinkraftrad aufmerksam geworden, da das Rücklicht defekt war. Als sie die Anhaltesignale am Streifenwagen einschalteten, um das Zweirad zu kontrollieren, gab der Fahrer sofort Vollgas und trat die Flucht an. Mit hohem Tempo fuhr er über Gehwege und Straßen durch die Südstadt, bis nach kurzer Verfolgung in der Menzelstraße die Handschellen für den jungen Mann klickten. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war das Kleinkraftrad kurzgeschlossen und gestohlen worden, ohne dass der Besitzer dies schon bemerkt hatte. Auch die Kennzeichen waren nach bisherigem Sachstand an anderer Stelle entwendet und anschließend an dem Roller angebracht worden. Das Kleinkraftrad und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Da der führerscheinlose 20-Jährige aus Erfurt deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

