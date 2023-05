Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kontrollen von Rasern und Autoposern: Streife stoppt Fahrer bei Driftmanöver in Kreisverkehr

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel): Regelmäßig führen Streifen der Kasseler Polizei und der EG Tuner Verkehrskontrollen an Orten durch, an denen in der Vergangenheit Raser und Autoposer auffällig wurden oder zu denen sich die Beschwerden aus der Bevölkerung häufen. Bei einer solchen Kontrolle wurde eine Streife des Polizeireviers Ost am gestrigen Sonntagabend, gegen 22 Uhr, in der Hermann-Scheer-Straße auf einen 3er BMW aufmerksam, der den dortigen Kreisel offenbar für unerlaubte Fahrmanöver nutzte. Vor den Augen der Beamten driftete der Autofahrer anschließend mit eingeschaltetem Warnblinklicht zweieinhalb Runden durch den Kreisverkehr. Erst als die Streife das Blaulicht einschaltete, entdeckte der Mann das Polizeiauto und beendete sein Fahrmanöver. Die Polizisten stoppten den Fahrer unmittelbar danach und stellten seine Identität fest. Im weiteren Verlauf leiteten sie ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen aus Kaufungen wegen des Tatbestands des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Ihm droht nun eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren sowie weiteres Ungemach mit Blick auf den Führerschein.

