Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Autofahrer verletzt jugendlichen Fußgänger: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Als ein Minderjähriger am Dienstag, den 11.05.2023, gegen 16.30 Uhr zu Fuß die Wilhelmshöher Allee, in Höhe Hausnummer 254 überqueren wollte, wurde er von einem Fahrzeug an der linken Körperseite erfasst. Der bislang unbekannte Autofahrer kam der Pflicht als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Vorsorglich wurde der 17-Jährige in das Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise wurde der Jugendliche mit leichten Prellungen nicht schwer verletzt. Der Jugendliche kann keine Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten bislang noch keine Zeugen des Unfalls ermittelt werden. Nun erhoffen sich die Ermittler der Unfallfluchtgruppe, Hinweise auf den unbekannten Autofahrer zu bekommen.

Die Unfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Nordhessen sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Hinweise zum Unfall können unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell