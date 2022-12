POL-ST: Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - An der Straße Auf dem Thie hat es am späten Freitagabend (02.12.22) gegen 21.00 Uhr einen Brand in einer Dachgeschosswohnung über einer Gaststätte gegeben. Ein Bewohner bemerkte den Brand und begab sich ins Freie. Ein Nachbar rief die Feuerwehr Rheine. Diese rückte mit etwa 60 Kräften an. Die Löscharbeiten hatten bereits begonnen, als die Polizei ...

mehr