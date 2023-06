Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230605-2: Straßenbahn in Frechen entgleist

Frechen (ots)

Beamte des Verkehrskommissariats ermitteln

In der Nacht zu Samstag (3. Juni) ist aus bislang ungeklärter Ursache der Waggon einer Straßenbahn der Linie 7 der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) in Frechen entgleist. Polizisten stellten in unmittelbarer Nähe zu den Schienen einen stark beschädigten Gullydeckel fest. Die Ermittler des Verkehrskommissariats prüfen nun, wie dieser beschädigt wurde und ob er ursächlich für die Entgleisung sein könnte.

Laut ersten Erkenntnissen soll die Bahn als Leerfahrt gegen 3 Uhr durch die Hauptstraße in Richtung Köln gefahren sein. Lediglich der letzte Waggon soll aus den Schienen gesprungen und an der Haltestelle Frechen-Kirche mit dem Mast einer Ampel kollidiert sein. Personen sind bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen. Polizisten sicherten den Unfallbereich bis eine Spezialfirma mit einem Kran die entgleiste Bahn wieder in das Gleisbett gehoben hatte.

Zeugenhinweise zur Ursache der Entgleisung nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

