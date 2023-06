Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich in Bergheim-Kenten auf der Leipziger Straße

Am Samstagabend (03. Juni) ist ein Fußgänger (28) bei einem Verkehrsunfall in Bergheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Fußgänger in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll ein Autofahrer (25) mit seiner Beifahrerin (28), gegen 18.45 Uhr, die Leipziger Straße aus Richtung Magdeburger Straße in Fahrtrichtung Landstraße 276 befahren haben. Der Fußgänger überquerte kurz vor dem Fahrzeug zügig die Fahrbahn. In Höhe des Fitnessstudios auf der Leipziger Straße wurde der Fußgänger von dem Fahrzeug erfasst. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen.(sk)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell