POL-REK: 230601-2: Ermittler suchen Eigentümer

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Auto und Motorrad kollidieren in Kreisverkehr Am Dienstagabend (30. Mai) ist ein Motorradfahrer (55) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Kradfahrer in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 55-Jährige mit seiner Honda gegen 17.05 Uhr auf dem Bonner Ring in Richtung Brabanterweg unterwegs ...

mehr