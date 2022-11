Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta (Nachtrag mit Bildern)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Eigentümer mutmaßlich gestohlener Fahrräder gesucht

Am Freitag, 11. November 2022, wurde gegen 21:00 Uhr der Polizei gemeldet, dass es im Bereich des Parkhauses in der Straße Achtern Thun zur Sachbeschädigung an Fahrrädern gekommen sei. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten zwei Fahrräder sichergestellt werden, die mutmaßlich gestohlen worden sind. Deren Eigentümer konnten bislang nicht ermittelt werden. Es handelt sich um ein silbernes Herrenrad der Marke "Landers", Modell 6135 und ein schwarzes Damen-Hollandrad der Marke Ariston. Die Eigentümer werden gebeten sich, möglichst unter Vorlage eines Eigentumnachweises, bei der Polizei Lohne unter 04442808460 zu melden.

