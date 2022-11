Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neue Polizeibeamtin komplettiert Trio der Polizeistation Barßel

Mit Mirja Schwarte zieht eine neue Polizeibeamtin in die Polizeistation Barßel ein. Damit ist das Trio um Birgit Taute und Olaf Bexen komplett. Mirja Schwarte begann 1993 im mittleren Dienst der Polizei Niedersachsen. 1995 fand sie ihre erste Verwendung bei der Bereitschaftspolizei Oldenburg. 2003 folgten das Studium und damit der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Es schlossen sich Verwendungen im Einsatz- und Streifendienst der Dienststellen in Oldenburg und Bad Zwischenahn an. Seit 2018 war sie als Dienstschichtleiterin am Polizeikommissariat Friesoythe im Einsatz. Seit dem 01. Oktober 2022 versieht sie nun als neue Stationsbeamtin in Barßel ihren Dienst. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder, sowie ein Enkelkind. Sie liebt das Leben auf dem Land mit großem Garten und insgesamt vier Dalmatinern. Den Einsatz- und Streifendienst verließ sie zugunsten geregelter Arbeitszeiten, hofft jedoch weiterhin den guten Kontakt zu ihrer alten Organisationseinheit halten zu können. Bei der Stationsarbeit reizt sie der Mix aus Einsatz- und Ermittlungsgeschäft. Dazu kommt der enge Bürgerkontakt, den sie pflegen möchte. Sie freut sich darauf viel Neues zu lernen. Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, begrüßt den Neuzugang in Barßel: "Mit Polizeihauptkommissarin Mirja Schwarte nimmt eine sehr erfahrene und kompetente Kollegin ihren Dienst in der Polizeistation Barßel auf. Von dieser Erfahrung werden die Bürgerinnen und Bürger sicherlich profitieren. Ich wünsche Frau Schwarte in ihrer neuen Aufgabe viel Freude und Erfolg!" Bürgermeister Nils Anhuth fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Frau Schwarte und wünschen einen guten Start am neuen Einsatzort."

