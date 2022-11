Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Pkw nachmittags aufgebrochen; Zeugenaufruf der Polizei

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am gestrigen Dienstag, in den Nachmittagsstunden, zwischen 14:30 und 17:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter, bei einem in der Handschuhsheimer Landstraße, Höhe dem Anwesen 45, geparkten silberfarbenem Pkw VW Bora die Seitenscheibe ein.

Sie gelangten so über das Autoinnere an den Kofferraum, in dem eine Tasche abgelegt war. Die Tasche mit Bekleidungsstücken wurde entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord in Verbindung, Telefonnummer 06221 4569-0, zu setzen.

