Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230601-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei der Kollision mit einem Opel Corsa am Mittwochnachmittag (31. Mai) in Hürth-Gleuel ist ein Radfahrer (31) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen fuhr die Fahrerin des Opels (77) gegen 16.50 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße in Fahrtrichtung Berrenrath. Vor der 77-Jährigen war der 31-Jährige auf seinem Fahrrad in dieselbe Richtung unterwegs. Die Corsafahrerin soll den Fahrradfahrer überholt haben und danach nach rechts in eine Grundstückseinfahrt eingebogen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer, der weiter geradeaus auf der Ernst-Reuter-Straße gefahren sei. Bei der Kollision zog sich der 31-Jährige die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell