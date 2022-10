Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Untersuchungshaft gegen Schleuser angeordnet

Bautzen, Zittau (ots)

Der am 7. Oktober um 09:00 Uhr in Bautzen festgenommene Schleuser von 19 Migranten befindet sich in Untersuchungshaft. Der Haftrichter hat am 8. Oktober 2022 einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. Die Bundespolizei hat den 45-jährigen Türken am gleichen Tag in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Umständen und hat am 8. Oktober 2022 die Medien darüber informiert.

