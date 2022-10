Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser mit 13 Migranten in VW Touran gestoppt

Bautzen, Oberseifersdorf (ots)

Bundespolizisten haben am 9. Oktober 2022 auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz bei Bautzen um 00:55 Uhr einen Schleuser festgenommen, der mit seinem VW Touran 13 Migranten in einem Waldgebiet bei Oberseifersdorf nach deren Grenzübertritt über die tschechische Grenze aufgenommen hatte. Vorausgegangen war ein Hinweis eines aufmerksamen Bürgers.

Die Beamten fanden in dem Fünfsitzer insgesamt 14 Personen vor, von den fünf junge Männer im Kofferraum hockten, sechs Personen auf der Rücksitzbank saßen und eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Beifahrersitz. Es handelt sich um acht Iraker im Alter zwischen drei und 36 Jahren sowie um fünf Syrer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren. Sie alle waren ohne den Aufenthalt legitimierende Dokumente eingereist. Die ursprüngliche Gruppe von 17 Personen wurde von Schleusern ab der Türkei auf der Balkanroute über Tschechien in das deutsche Grenzgebiet gebracht. Unter ihnen befindet sich eine siebenköpfige Familie aus dem Irak. Sie haben insgesamt 42.000,00 Euro an die Schleuserorganisation zahlen müssen. Die anderen vier nicht aufgegriffenen Migranten haben sich bereits von Familienangehörigen im Grenzgebiet abholen lassen. Der Fahrer, ein 33-jähriger in Deutschland lebender Syrer, sollte nach der Abholung von seinem Auftraggeber pro Person 200,00 Euro, also insgesamt 2.600,00 Euro Schleuserlohn bekommen. Sein VW Touran ist in Bayern zugelassen. Einen Führerschein besitzt er nicht. Fahrtziel sollte Frankfurt am Main gewesen sein.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den Mann wegen des Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Umständen und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Staatsanwaltschaft hat das Tatfahrzeug beschlagnahmt. Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde nicht gestellt. Der syrische Schleuser wird nach Abschluss der Ermittlungen auf freien Fuß gesetzt. Die 13 Migranten stellten ein Schutzersuchen und werden zwecks Stellung eines Asylantrages an die Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden geschickt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet um etwaige Hinweise zum Absetzen der Gruppe und der Abholung der nicht aufgegriffenen Personen unter 03586 / 76020.

