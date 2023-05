Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230531-2: Transporter aufgebrochen - Polizei fahndet nach Werkzeugdieben

Wesseling (ots)

Täter schnitten Löcher in Karosserie

In der Nacht zu Mittwoch (31. Mai) haben bislang unbekannte Täter in Wesseling in die Karosserien von zwei Transportern Löcher geschnitten und Werkzeuge aus den Autos gestohlen. Eine Zeugin (64) beobachtete die mutmaßlichen Täter und wählte den Notruf.

Gegen 23.45 Uhr habe die 64-Jährigen drei unbekannte Männer auf einem Parkplatz an der Langenackerstraße gesehen. Sie sollen mehrere Koffer aus zwei geöffneten Transportern in einen silbernen Audi getragen haben. Einer der Männer habe einen auffälligen weißen Kapuzenpullover getragen. An dem mutmaßlichen Fluchtwagen soll sich ein rumänisches Kennzeichen befunden haben.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder den bislang Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Polizisten stellten am Einsatzort fest, dass sich durch die Löcher die Schließmechanismen des Fords und des Renault manipulieren und die Schiebetüren öffnen ließen. Die Beamten dokumentierten die Spuren und fertigten zwei Anzeigen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell