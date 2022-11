Fürth (ots) - Am Mittwoch (23.11.) wurde zwischen 09:45 und 10:15, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heppenheimer Straße, ein geparkter weißer VW Golf beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden von mindestens 1.000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Heppenheim unter der Tel.Nr. 06252-7060. Rückfragen bitte an: ...

mehr