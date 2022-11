POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Kriminelle versuchten zwischen Samstagabend (19.11.), gegen 19 Uhr, und Sonntagvormittag (20.11.), 9 Uhr, gewaltsam in ein Auto in der Straße "Am Eichbaumeck" zu gelangen. Dazu hebelten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen mit einem bislang unbekannten Gegenstand an der Türe des weißen Sprinters, wodurch sie diese beschädigten. In das Auto ...

