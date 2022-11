POL-DA: Viernheim: Polizei kontrolliert 23-Jährigen/Drogen beschlagnahmt

Birkenau (ots) - Einen 20 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach am späten Dienstagabend (22.11.) in der Odenwaldstraße in Reisen. Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass der junge Mann trotz vorherigem Konsum von Marihuana und Amphetamin am Straßenverkehr teilnahm. Er wurde daraufhin von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ...

