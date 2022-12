Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Gronenberg

Mann nach Auseinandersetzung von Auto angefahren

Lübeck (ots)

In der Nacht zum ersten Weihnachtstag (25.12.2022) kam es in der Ortschaft Gronenberg (Gemeinde Scharbeutz) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach einer Sachbeschädigung am Auto des Einen fuhr der Geschädigte mit dem Wagen gegen seinen Kontrahenten. Dieser wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach 01:00 Uhr in der Nacht hatte ein 24-jähriger Mann aus Gleschendorf seine 20-jährige Partnerin in Gronenberg zu einer Party in der Dorfstraße gefahren und dort abgesetzt. Nachdem sich der Gleschendorfer wieder in seinen PKW Audi gesetzt hatte, fuhr ein Wagen zunächst an ihm vorbei, dann wieder rückwärts und hielt neben dem Mann aus Gleschendorf. Es kam zu einem Gespräch zwischen den beiden Männern aus den Fahrzeugen heraus.

Dabei stellten die beiden fest, dass man sich kannte. Bei dem anderen Mann handelte es sich nämlich um einen zwischenzeitlichen Freund der Partnerin des Gleschendorfers, einen 21-Jährigen aus Scharbeutz. Der Scharbeutzer stieg aus seinem Fahrzeug aus und zeigte sich angriffslustig gegenüber des Gleschendorfers. Er schlug mit dem Ellenbogen gegen die Windschutzscheibe des Audis und beschädigte diese.

Um sich aus der Situation zu befreien, gab der Mann aus Gleschendorf Gas und fuhr los. Dabei klemmte er den Angreifer zwischen seinem Fahrzeug und einer Grundstücksmauer ein. Obwohl der Scharbeutzer dabei verletzt wurde, entfernte sich der Mann aus Gleschendorf. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Audifahrer konnte in der Wohnung seiner Freundin in Pönitz durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Schwartau angetroffen werden.

Der 24-Jährige bestätigte den Sachverhalt. Alkohol oder andere Drogen spielten keine Rolle. Die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeistation Timmendorfer Strand fertigten Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der gefährlichen Körperverletzung. In einem Strafverfahren werden die beiden sich diesbezüglich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell